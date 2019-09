Weer drie drugspanden dicht in Leeuwarden

De woningen aan de Spoorstraat en het Wilhelminaplein zijn onderdeel van het grote drugsonderzoek dat in juni in het nieuws kwam, met de naam 'Tuimelaar'. In de woning aan de Spoorstraat vond de politie onder andere hennep, hasj en zaken die met drugshandel te maken hebben.

'Stashlocatie'

Bij de woning aan het Wilhelminaplein staat volgens de politie vast dat het een 'stashlocatie' was van een coffeeshop in Leeuwarden. Ook daar werd hennep en hasj aangetroffen. Ook vond de politie daar een groot bedrag aan contant geld en een geldtelmachine.

De woning aan de Feytsmastraat staat los van het onderzoek naar 'De Tuimelaar'. In deze woning werd op 3 augustus een hennepkwekerij aangetroffen.

Tot nu toe zijn er in 2019 in Leeuwarden 25 gebouwen gesloten op basis van de Opiumwet.