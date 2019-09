Boerenprotest op 1 oktober: "We moeten nu een vuist maken"

Asma haat het dat de schuld voor de klimaat- en milieuproblematiek wel heel nadrukkelijk bij de boeren wordt neergelegd. En dat terwijl er juist in de agrarische sector veel aan duurzaamheid wordt gedaan. "Ze wijzen altijd naar ons. Daar erger ik me dood aan." Asma wijst bijvoorbeeld op het gebruik van soja, waar boeren de schuld van krijgen, omdat er oerwoud voor gekapt zou worden. "Wij veroorzaken de houtkap niet. Wij gebruiken het restproduct. Dat is juist duurzaam, denk ik." De politiek mag wel wat meer respect tonen voor de boeren, vindt Asma.

'Niets mis met goede financiële vergoeding'

Hij is niet negatief over advies van de commissie van oud-minister Remkes over de aanpak van de stikstofproblematiek dat deze week naar buiten kwam. Remkes dringt aan op een warme sanering van verouderde veehouderijen die in de buurt van een natuurgebied zitten. "Als boeren zelf op willen houden en daar staat een goede financiële vergoeding tegenover, dan is daar niets mis mee", zegt Asma. Ook is hij voorstander van het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Maar volgens hem moet er ook naar de luchtvaart en Schiphol worden gekeken.