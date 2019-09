Bijzonder duel voor 'Volendammer' Sipke Hulshoff: "Maar wil graag winnen"

Het wordt wel vreemd voor Hulshoff. In verschillende periodes werkte hij in totaal veertien jaar bij de Leeuwarders. En nu, sinds een paar maanden, dus niet meer. Toch bevalt de overstap naar Volendam hem uitstekend. "Ik ben heel blij met deze stap. Het is een mooi dorp, met heel nuchtere mensen. Dat ben ik zelf ook. Volendam staat voor aanvallend voetbal en dat sta ik ook. Dus ik voel me hier echt thuis. En vooral het werken in een andere omgeving is echt een verrijking", zegt Hulshoff, die nog wel steeds in Leeuwarden woont. Op wedstrijddagen blijft hij soms in Volendam slapen.

Veel verantwoordelijkheden

Wat Hulshoff heel goed bevalt is dat hij veel verantwoordelijkheden krijgt van hoofdtrainer Wim Jonk. Zo ook afgelopen woensdag, toen de Leeuwarder veelvuldig de leiding had op de training. "Mijn vrijheid als assistent is zeker wel groter dan de laatste jaren bij Cambuur." Dat was ook de reden dat Hulshoff wel aan de slag wilde bij 'Het Andere Oranje', zoals FC Volendam ook wordt genoemd.