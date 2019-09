Vakbonden roepen op tot nieuwe landelijke staking in het onderwijs

Het noodpakket van de vakbonden en werkgevers is bedoeld voor een 'fatsoenlijk' salaris, minder werkdruk en voldoende collega's. Door een tekort aan leraren en schoolleiders worden er geregeld leerlingen naar huis gestuurd, omdat er niemand beschikbaar is om les te geven. Dat gebeurde vorige week ook op CBS Mooitaki in Bitgummole.

"Het kennisniveau van leerlingen staat onder druk en daar maken onze leden zich grote zorgen over. Dit raakt onze hele samenleving, daarom moet het kabinet nú structureel investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Terwijl investeren in een kenniseconomie het nieuwe credo is, kan het niet zo zijn dat het investeren in de basis uitblijft", zegt voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs.

Jilles Veenstra, voorzitter fan de Federatie van Onderwijsvakorganisaties zegt: "Het is onverteerbaar dat in deze tijd van grote overschotten niet een klein deel daarvan wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Met een aanvaardbare werkdruk en meer collega's 100% gaan voor het onderwijs, dat willen de leraren en ondersteuners!"