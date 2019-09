Freedsmerk over zwart geld: "Geen probleem, het smeert de economie"

Is dit nu een probleem dat hard moet worden aangepakt of moeten we ons er niet al te druk over maken? Op de Leeuwarder vrijdagmarkt waren de reacties over het algemeen mild: "Het zijn vaak de mensen met lage inkomens die zo wat bijverdienen. En dat geld gaat ook meteen de economie weer in." Iemand omschreef het zelfs als: "Smeerolie voor de economie. Mensen hebben wat extra geld waarvan de belasting niet meteen de helft afpakt!"

Een ander stelde dat de overheid het er zelf naar heeft gemaakt dat er veel zwart wordt gedaan: "Je houdt niet een stuiver over man, hou toch op! Weet je wel wat de kapper kost? Als je dat niet kunt betalen, dan ga je naar een kennisje toe, logisch!"

Een enkeling had principiële bezwaren en zou nooit iemand zwart betalen: "Als het je lukt iemand zwart een klusje te laten doen, is dat echt niet iets om trots op te zijn!"