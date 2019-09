Partijen in Staten en gemeenteraad H'veen: 'Hoe komt het met treinstation Thialf?'

De NS heeft aangekondigd dat dat station niet meer gebruikt wordt voor treinreizigers die naar wedstrijden in Thialf willen. De gemeente Heerenveen is daar niet blij mee en is in gesprek gegaan met de NS. Ook de provincie zou praten met NS en Arriva.

De politieke partijen willen nu weten wat de stand van zaken is, omdat de wedstrijden in Heerenveen in het eerste weekend van november weer beginnen.