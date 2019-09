FUMO: oorzaak van bromtonen bijna niet te vinden

Momenteel krijgt de FUMO ieder jaar zo'n tien tot twaalf klachten over bromtonen. Veel meer dan vijf jaar geleden, zegt Hooiring. "Wij worden bij zo'n klacht ingeschakeld door de gemeente en kunnen met metingen zien of het ook echt een laagfrequent geluid is."

Eerst laten ze de mensen een vragenlijst invullen en daarna gaan ze naar de locatie met meetapparatuur. "Dat gebeurt op twee manieren. We hebben een handmeter en een meter die een paar weken in huis staat. Met de eerste kunnen we direct zien of er een bromtoon is, met de andere kunnen we bijvoorbeeld bepalen op welke momenten die te horen is", legt Hooiring uit.