Leegstand winkelpanden blijft zorg: een derde staat structureel leeg

Fryslân, Groningen en Drenthe hebben onderzoek laten doen naar de leegstand in de provincies. Mede door winkelpanden uit de markt te halen, is de leegstand deels weggewerkt. Toch maken de provincies zich nog zorgen. "Bij langdurige leegstand ontstaat verkrotting", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe.

"Het onderzoek laat zien dat we in de noordelijke provincies veel winkelpanden hebben die al langer dan drie jaar leeg staan. Als een pand zo lang niet gebruikt is, is het moeilijk in te zetten voor iets anders. Met onze gemeenten en de winkeliers in Fryslân werken we aan het aantrekkelijker maken van onze winkelkernen, maar dit is nog niet genoeg."