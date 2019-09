Wethouder Ter Keurs kan zichzelf niet vergeven voor kritiek op ambtenaren Smallingerland

Sommige partijen in de raad hadden de wethouder zijn uitspraken wel willen vergeven en wilden wel verder met hem. "Dit vonden zij zeker niet nodig", zegt Corrie Ponne van het CDA over het opstappen. "De discussie in de laatste raadsvergadering was dusdanig fel en ook ingewikkeld, dat we er best begrip voor kunnen hebben dat je een keer zo'n slip of the tongue maakt."

Maar volgens Ter Keurs zou hij niet integer zijn, als hij niet zou opstappen. "Dat is mijn afweging, dit is hoe ik aankijk tegen verantwoordelijkheid en integriteit."

Fractievoorzitter Meine Hofman van Smallingerlands Belang is het eens met het besluit van Ter Keurs. "Wij vinden deze wethouder niet meer in staat om goed te functioneren als wethouder in Smallingerland."