19-jarige automobilist rijdt huis Oudehorne in en zorgt voor ravage

Een 19-jarige man uit de gemeente Opsterland heeft voor een ravage gezorgd in Oudehorne. De man reed rond drie uur 's nachts een huis binnen aan de Schoterlandseweg. De bestuurder raakte daarbij gewond. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De bewoners van het huis raakten niet gewond.