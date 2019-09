Kunstverkoop in Noord-Nederland blijft achter op andere delen van het land

Museum Belvédère in Heerenveen schuift van donderdag tot en met zondag alle stukken aan de kant om plaats te maken voor de laagdrempelige kunstbeurs Art Noord. Achttien galeries, vooral uit het Noorden, tonen en verkopen werk.

Kunsthandelaars en -galeries hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. De kunstverkoop moet in het Noorden veel beter, vindt Han Steenbruggen van Museum Belvédère. En er moet waardering komen. "Zeker in verhouding tot wat er gebeurt in andere delen van het land met grote beurzen en hoge prijzen."

Er zijn volgens de deelnemers meer evenementen nodig om verkopers en publiek bij elkaar te brengen.