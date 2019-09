Wie heeft beelden van de snelste vrouw van de Elfstedentocht 1985?

Van der Hoorn in 1985

Toen Lenie van der Hoorn als eerste vrouw over de finish kwam in 1985, was ze vooral blij dat ze eindelijk de 'tocht der tochten' had geschaatst. "Ik ben vijftien jaar lid van de vereniging en heb diverse alternatieve elfstedentochten gereden, maar nu is het er toch van gekomen dat ik een echte Elfstedentocht gereden heb."

Ze was verrast toen de Elfstedentocht van 1985 werd aangekondigd. "Ik had er helemaal niet op gerekend. Het overviel me, ik kon geen woord uitbrengen. Maar ik heb toch maar onderdak geregeld en in het donker gaan oefenen in het donker. Ik heb m'n schaatsen in het donker aangetrokken en ik ben gaan kijken of ik dat kan, in het donker schaatsen. Toen viel het me alles mee."

Dat was wel anders op de ochtend van de Elfstedentocht zelf: "Vanochtend was het aardedonker. Je wist niet wat je meemaakte. Echt een avontuur, een belevenis", zei ze na de finish tegen NOS-verslaggever Evert ten Napel.