Volleybalsters verliezen van koploper China op wereldbeker

Het is de vierde nederlaag voor Oranje in negen wedstrijden. China is koploper in de competitie van twaalf landen. De regerend olympisch kampioen heeft na negen wedstrijden nog niet verloren en was nu ook duidelijk te sterk voor Nederland. De oranjedames wisten wel een set af te snoepen van de Chinese dames. Het is pas het derde setverlies van China.

Zaterdagochtend (Nederlandse tijd) komt Nederland weer in actie. Dan is de Dominicaanse Republiek de tegenstander.