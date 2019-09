Last van lage bromtonen? Laat het ons weten!

Tim Nonner werkt bij GGD Fryslân als medisch milieukundige en geeft advies aan mensen die een laagfrequent geluid horen. "Wij krijgen geregeld meldingen binnen", vertelt hij. Mensen vertellen hem bijvoorbeeld dat ze niet meer kunnen slapen in hun huis en een camper op de oprit gezet hebben waar ze in slapen. "Het geluid kan je leven beheersen op veel verschillende manieren. Ik hoor bijvoorbeeld ook dat mensen niet meer goed op het werk functioneren omdat ze thuis dit horen."

Lastig om de bron te vinden

Volgens Nonner probeert hij er na de melding eerst achter te komen of het echt laagfrequent geluid is dat mensen horen. Het zou bijvoorbeeld ook tinnitus kunnen zijn. "Als dat onderscheid is gemaakt, dan kunnen de melders twee dingen doen. Bij de gemeente een meting aanvragen om de bron te vinden. Dit blijkt alleen lastig te zijn en heeft ongeveer een slagingskans van dertig procent."

Het tweede wat mensen kunnen doen is volgens Nonner naar de huisarts gaan voor een therapie over hoe je met dit geluid om kan gaan. Vooral ook omdat er verwacht wordt dat er steeds meer van deze bromtonen te horen zijn. Nonner: "Het zal in ieder geval niet minder worden. We gebruiken steeds meer elektriciteit en dat is één van de dingen die deze geluiden op kan wekken."