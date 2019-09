Districtsbeker: loting voor 46 Friese clubs bekend

De KNVB loot in deze fase van het toernooi in regio's. Dat betekent dat Friese ploegen bijna altijd een andere Friese ploeg treffen. Hetzelfde geldt voor ploegen uit bijvoorbeeld Groningen.

De hoogst spelende Friese ploeg in het toernooi is Buitenpost. Zij spelen in de eerste ronde een uitwedstrijd tegen Blauw-Wit'34.

Nog tussenronde voor Renado

Renado uit Sint Nicolaasga speelt eerst nog een tussenronde tegen het Groninger Wilper Boys. De winnaar van die wedstrijd speelt in de eerste ronde thuis tegen Oeverzwaluwen uit Koudum.

Afgelopen seizoen was Drachtster Boys de Friese ploeg die het verst kwam in de beker. Zij verloren in de halve finale van de latere winnaar, Flevo Boys uit Emmeloord.