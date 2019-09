Nieuwe podcastserie bij Omrop Fryslân: 'Boekekast'

In Boekekast wordt elke week een ander Fries verhaal als podcast gebracht. Het gaat om verhalen van Friese schrijvers of fragmenten uit actuele romans. Verhalen die in Boekekast voorbij komen zijn onder meer 'De Achttjin' van Aggie van der Meer, 'De trekken fan Troje' van Hein Jaap Hilarides en 'Wurk' van Elske Schotanus. Zondag 29 september wordt begonnen met 'Parallaks' van Janneke Spoelstra. De twee partijen willen hiermee de Friese literatuur eens op een andere manier onder de aandacht te brengen.

"Friezen ontdekken de podcast"

De keuze om sinds dit jaar meer in te zetten op podcasts bij Omrop Fryslân is een bewuste, vertelt eindredacteur Douwe Boersma: "Steeds meer Friezen ontdekken de podcast. Het is een prachtig medium om dieper op de zaken in te gaan en onze kennis of die van anderen te delen, zoals sport in de SportCast of het weer in de PietCast. Maar ook voor projecten zoals Boekekast, dat we op radio niet zomaar kwijt kunnen. En zo zijn er nog meerdere ideeën voor nieuwe podcasts."

Steeds meer Friezen ontdekken de podcast, daarom breidt Omrop Fryslân het podcast-aanbod verder uit. Eerder zijn de SportCast en de PietCast al van start gegaan. Alle podcasts van Omrop Fryslân zijn te vinden op Omropfryslan.nl/podcast.