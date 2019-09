Vrachtwagens mogen niet meer inhalen tussen Joure en Groningen

Rijkswaterstaat neemt de maatregel omdat het verkeer beter doorstroomt als vrachtwagens niet meer mogen inhalen. Het besluit is genomen in overleg met de belangen- en brancheorganisaties.

Vijf jaar geleden is met deze organisaties afgesproken om iedere vijf jaar te kijken waar een inhaalverbod voor vrachtwagens moet komen, of moet worden aangepast. Ze zijn het eens met de aanpassing die er nu komt, ook omdat het aantal vrachtwagens in het verkeer de laatste jaren is toegenomen.