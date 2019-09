Boerenprotest op 1 oktober: "Er moet eerlijk naar onze sector worden gekeken"

Ze waarschuwt wel dat de varkenshouderij in Nederland aan de strengste regels voldoet, bijvoorbeeld op milieugebied, gezondheid en dierenwelzijn. In het buitenland wordt daar niet zo precies mee omgegaan. Als hier een deel van de sector verdwijnt, neemt het buitenland dat over en gaan we er alleen maar op achteruit, zegt Broeders.

Duurzaamheid

Volgens Broeders doen zij en haar man van alles aan duurzaamheid en het stikstofprobleem. De stallen hebben een luchtwasinstallatie, die negentig procent van de ammoniak afvoert. Ook dierenwelzijn staat hoog in het vaandel. Het bedrijf staat onder strenge controle van de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Bij elk biggentransport is er een veearts aanwezig om te zien of er geen kreupele of zieke dieren tussen zitten. En er zijn plannen voor uitbreiding zodat de biggen meer ruimte krijgen. "Wij voldoen aan de hoogste eisen."

Broeders volgt met grote interesse de plannen uit de politiek om de intensieve veehouderij, en dan vooral de varkenshouderij en de pluimveehouders in Nederland flink in te krimpen om zo de stikstofuitstoot bij natuurgebieden te verminderen. Ze snapt de zorg om natuurgebieden en wil ook wel meewerken om het stikstofprobleem op te lossen. Maar dan moet er wel eerst goed worden gemeten hoe het zit met de uitstoot. Dat ontbreekt tot dusver, zegt ze. Het gaat meestal om aannames. En daar gaat ze niet mee akkoord.

Natuurgebied

Het bedrijf van de familie Broeders ligt achthonderd meter van een natuurgebied. De commissie Remkes, die woensdag een advies uitbracht aan het kabinet over het stikstofprobleem, wil vooral oudere vervuilende bedrijven bij natuurgebieden uitkopen en sluiten. Anita hoopt dat hun bedrijf, dat erg modern is, buiten de sanering kan blijven.

Aanpak van de stikstofuitstoot in Nederland is nodig omdat de Raad van State in mei de stikstofregeling van de Nederlandse overheid, de PAS (Programma Aanpak Stikstof) van tafel veegde als veel te ruim en niet te controleren. De PAS regelde vergunningen voor stikstofuitstoot, bijvoorbeeld in de landbouw maar ook voor de bouw. Sinds die tijd liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil omdat ze geen vergunning meer kunnen krijgen. Ook in de landbouw is verbouwen of uitbreiden niet meer mogelijk.

Broeders steunt het boerenprotest dat voor aankomende dinsdag 1 oktober op het programma staat. Maar zij en haar man gaan zelf niet naar Den Haag. "Wij zijn niet zo van de massabijeenkomsten." Wel hoopt ze dat de politiek het signaal van de boeren hoort en met een goed doordacht plan komt voor de aanpak van het stikstofprobleem, waarbij eerlijk naar de rol van de boeren wordt gekeken.

Het bedrijf van het echtpaar Broeders bestaat uit duizend zeugen en levert elke week achthonderd biggen voor de vleesindustrie.