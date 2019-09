Emoties en strafeisen bij derde dag hoger beroep A7-blokkeerders

De bekendste verdachte van de vijftien, Jenny Douwes, kreeg het aan het einde van de zittingsdag aan de stok met de tolk. Douwes deed het woord in het Fries, maar de tolk kon haar vaak niet volgen, tot frustratie van Douwes. "Ik denk Fries, ik wil in mijzelf in mijn moedertaal verdedigen. Ik wil binnen de grenzen van de wet een vrije Fries kunnen zijn", zei ze aan het einde van haar toespraak. "Maar ons vrije, tolerante en open gemeenschap wordt vanaf buiten bedreigd door intolerante activisten." Die worden volgens Douwes gesteund door onder andere het Openbaar Ministerie. Toen de tolk haar vroeg om de laatste zinnen te herhalen, stapte Douwes emotioneel op. Na een paar minuten kwam ze terug om haar verhaal af te maken.

Douwes en de andere verdachten, worden van opruiing verdacht. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen tussen de 120 en de 240 uur. Het hof doet op 31 oktober uitspraak.