HEA! Castagnetten in Leeuwarden

De 48-jarige Maeike Nijdam is gek op Flamenco-dansen en daarom regelt ze al zo'n 20 jaar dat er Flamenco-lessen in Leeuwarden worden gegeven. En dat is soms een hele klus. Ze is dan ook zeer blij met de nieuwe lerares die ze dit seizoen wist te strikken. Dat is Vida Peral uit Amsterdam. Deze dame van Amerikaanse afkomst is 62 jaar en geeft al 40 jaar professioneel Flamenco en castagnetten-les. Daar kan Maeike nog veel van leren.