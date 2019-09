Rookgordijn bij Cambuur over vervanging Maulun

Een Volendammer tegen FC Volendam

Spits Robert Mühren van SC Cambuur ontmoet vrijdag in FC Volendam de ploeg uit zijn woonplaats. Maar het nuchtere dat de inwoners van Volendam typeert, zit ook in het karakter van Mühren: "Het is niet anders dan andere wedstrijden. Het speciale is dat er meer mensen komen kijken. Voor mij is het de eerste keer in competitieverband tegen FC Volendam. Het heeft wel wat, maar niet dat ik er niet van slaap", lacht de topscorer van de Leeuwarders. Volgens Mühren ligt de kracht van Volendam bij het voetballende. "We moeten kijken hoe we een hele wedstrijd lang FC Volendam onder druk kunnen zetten. Als we dat niet doen, kunnen zij goed voetballen en heel gevaarlijk worden."