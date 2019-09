Bijzondere munten onderdeel van tentoonstelling over Vikingen

Op een stuk grasland gingen de metaaldetectoren af, en al snel hadden de mannen door dat het goed raak was. "We wisten dat deze munten zeldzaam zijn en als je er zoveel vindt dan is dat een 'once in a lifetime'-vondst voor ons", zegt Thomas.

Kapers op de kust

Sjoerd, Jildert en Thomas hebben de schat een tijdlang geheim gehouden, omdat ze bang waren voor andere kapers op de kust. "Die konden dan het plekje inpikken, omdat er kans is dat er veel meer munten liggen, en dan zouden wij geen geheel meer hebben", vertelt Thomas.

De munten zullen tentoongesteld worden in Wij Vikingen van het Fries Museum. "Ja wij zijn er trots op dat het nu hier ligt", zegt Sjoerd. Jildert vindt het mooi dat er mede door de munten nu meer duidelijkheid is over de tijd van de Vikingen en wat er toen gebeurde in Fryslân. En ook al lijkt dit het hoogst haalbare voor de amateurarcheologen, volgens Jildert houden ze er voorlopig nog niet mee op: "Nee, wij gaan gewoon door met zoeken."