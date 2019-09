Wereldtitel binnen handbereik voor Nyck de Vries

"Dit is het beste voor mijn carrière"

"De Formule 1 is het hoogst haalbare in de sport en ik zou liegen als ik zeg dat dat niet mijn droom is of is geweest. Maar momenteel zit de markt in de Formule 1 heel erg op slot. Er zijn weinig verschuivingen en er komen weinig plekken vrij. Deze kans deed zich voor en persoonlijk denk ik dat op dit moment dit het beste is voor mijn carrière."

De eerste wedstrijd in de Formule E is op 22 november in Saudi-Arabië.