LTO Noord: veel onduidelijkheden in rapport Remkes

Het gaat om 'warme sanering', dus met een financiële tegemoetkoming als compensatie voor de schade. "Het viel ons eigenlijk wel wat rauw op het dak", zegt Trienke Elshof van boerenorganisatie LTO Noord. "Toen de adviescommissie bezig was met het opstellen van het advies, hebben wij als LTO Noord ook wel inbreng gehad en toen hebben wij gezegd dat je op de lange termijn moet kijken naar een 'gebiedsgerichte' aanpak."

"Op de korte termijn moet je kijken naar hoe je de impasse doorbreken kan door een oplossing te zoeken voor de boeren die hun vergunning kwijtgeraakt hebben." Elshof heeft nog zijn twijfels over de warme sanering. "Er wordt wel gezegd dat het een vrijwillige regeling is, maar dan zijn wij heel benieuwd hoe dit verder aangepakt wordt."

Veel onduidelijkheden

Hoeveel boeren er in en om kwetsbare natuurgebieden werken of wonen of verouderde stallen hebben, kan Elshof niet precies zeggen. "Het doorvoeren van deze maatregel vraagt nogal wat van boeren. Het kleine aantal technieken om emissie-arm te worden, is erg duur. Wie gaat dat betalen? Er staan nog zoveel onduidelijkheden in het rapport en daar maken wij ons als organisatie veel zorgen over."

Financieel haalbaar

"De sector heeft al veel gedaan de afgelopen jaren. De ammoniakemissie is met 65 procent gereduceerd. Onder het PAS-regiem hadden wij ook afspraken gemaakt over meer reductie. Daar willen wij ons wel aan houden, maar dit lijkt verder te gaan. Wij vragen ons af of er wel genoeg mogelijkheden zijn om dat op een manier te doen die voor de boer financieel haalbaar is."