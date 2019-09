LIVEBLOG: Dag 3 van hoger beroep tegen A7-blokkeerders

Advocaat Barbara Klunder van de 57-jarige motorrijder uit Heerenveen, tegen hem is zojuist een taakstraf van 240 uur geëist, de hoogste werkstraf in Nederland: "Mijn cliënt is geen blokkeerfries, hij heeft geen actieve rol vervuld, die wordt ingekleurd. Hij heeft niet meegedaan met de anderen. Zijn aanwezigheid is onvoldoende om medeplegen te bewijzen. Hij kwam alleen en ging alleen, op de motor." Klunder vraagt vrijspraak. "Hij belandde per ongeluk tussen onheil."