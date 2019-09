Grote belangstelling voor kavels in Driezum: informatieavond druk bezocht

Niet alle bezoekers zijn even geïnteresseerd, sommigen zijn alleen nieuwsgierig. "Interesse, dat is misschien wat overdreven. Ik wil eens kijken wat voor plannen hier worden ontwikkeld en wie weet dat ik dan in de toekomst mijn eigen woning verkoop en zeg: ik wil hier wel een nieuwe bouwen", zegt een van de bezoekers van de informatieavond.

Het streven is om in 2020 of 2021 al te beginnen met nieuwbouw, al is dat wel het meest optimistische scenario. Van der Bij: "Iedereen weet dat het bij een gemeente niet zomaar is geregeld. We gaan voor 2020 of 2021, maar we moeten niet vreemd opkijken als het nog een aantal jaren langer duurt."