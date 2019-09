Emotionele IepenUP: "Leeuwarden laat kunstenaars opdraaien voor renovatie"

IepenUP

Broedplaatsen, of Brûsplakken in het Fries, was gister het discussieonderwerp bij IepenUP live. Veel jonge creatievelingen roepen dat die nodig zijn om Leeuwarden fleurig te houden en ervoor te zorgen dat zij niet wegtrekken uit de provincie. Patrick Schaafstal van Brûsplak Dokkum maakte daarbij wel de opmerking dat ook de 'brûsplakken' zelf meer moeten samenwerken. Daardoor kunnen bestaande initiatieven groter worden en zijn daardoor minder nieuwe 'brûsplakken' nodig.

Volgende week heeft IepenUP aandacht voor de liefde voor het huisdier, voor poezen en puppy's. Waarom smelten we allemaal bij de beelden van die kleine jonge beestjes. Wat maakt de band tussen de mens en zijn of haar huisdier zo bijzonder.

IepenUP geeft iedereen de kans om te vertellen waar nou net zijn of haar huisdier de liefste van de wereld is. Dat kan natuurlijk ook met een gedicht of een lied. Meld je dan aan bij omropfryslan.nl/iepenUP, even klikken op de button en er verschijnt een opgaveformulier waar je je naam, telefoonnummer en natuurlijk je lievelingsdier in moet vullen.