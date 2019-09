Overval in Lippenhuizen: bewoonster geslagen en daders met buit ontkomen

Aan het Rjochtskeamerpaed in Lippenhuizen is woensdagavond een overval geweest, waarbij een van de bewoners geslagen is. Twee personen zouden bij de woning zijn gekomen en hebben bij de deur met de bewoonster gesproken. Zij heeft klappen gekregen van de overvallers en die zijn daarna met een koffer ontkomen. Daar zou voor duizenden euro's aan goudwaarde inzitten. De overvallers zijn weggerend en met een zwarte auto op de vlucht geslagen.