Kokedei in Workum voor de 119e keer ook weer met Concours Hippique

"Wij hebben voor de 119e keer het straatconcours in Workum, dat is op zichzelf al erg uniek. Ik denk niet dat er nog een concours in Nederland is dat zo oud is. En ook nog een straatconcours. Dat komt omdat wij 's morgens op de markt koeien hebben, maar in 1900 dacht men al: we moeten er wat bij hebben. In de omgeving van De Wimerts is niet een grasveld beschikbaar, dus zij dachten: dan maar op straat. Zo is het ontstaan", legt Dijkstra uit.

Dijkstra: "Er zijn twee disciplines: de Bovenlanders, de 'bruinen' voor de duidelijkheid, en de Friese paarden. De top van beide disciplines komt elk jaar naar deze laatste buitenwedstrijd van het seizoen." Het Concours op Kokedei is populair. "We hebben gemiddeld tussen de 5.000 en 6.000 toeschouwers op het hoogtepunt van de middag. Dat is toch een indicatie dat het evenement aanspreekt."

Familie

Dijkstra is erg betrokken bij de dag en het concours. "Ik heb zelf actief aan deze dag meegedaan. Mijn vader deed altijd al mee aan de tuigwedstrijd en ik heb zelf ook een aantal jaren meegedaan tot ik in 1989 gevraagd werd door de organisatie. Toen ben ik na 27 jaar gestopt, en nu debuteert mijn zoon als omroeper. Dat maakt het voor mij wel rond, ik ben er erg trots op."

Hoogtepunten?

Volgens Dijkstra zijn er twee hoogtepunten: "Er is al een aantal jaren de finale voor de Friese paarden uit de limietklassse om de Provincie Fryslân-prijs. Die hebben al in Dokkum, Rijs, Buitenpost, Garijp en Drogeham al een wedstrijd gehad en hier in Workum is dan de finale. Sybren Minkema heeft met de hengst Nane de finalewedstrijd gewonnen en het complete eindklassement. Dat is een prestatie van formaat, dan tel je wel mee in deze sport. Daarnaast heeft Workum nog steeds een ereprijs van het gemeentebestuur en dat is een zilveren zweep en die is bij de Bovenlanders gewonnen door Leendert Veerman uit Wittelte."