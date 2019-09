Kramer hoopt op regie stikstofcrisis en wil regeling voor boeren die stoppen

Gedeputeerde Johannes Kramer hoopt dat de Provincie de teugels in handen krijgt als het gaat om de aanpak van de stikstofcrisis. Dat is althans wat hij opmaakt uit de woorden van Johan Remkes, die woensdag met adviezen voor het kabinet kwam. Kramer wil de stikstofruimte die nog wel vrijkomt, voor Fryslân behouden. Maar hij ziet ook dat sommige boeren zullen moeten stoppen: "Met de Provincie in de regierol kan er gekeken worden naar boeren die op willen houden of een heel oud stalsysteem hebben en die dicht bij stikstofgevoelige gebieden zitten, zoals de Alde Feanen of het Fochteloërveen.