Harkemase Boys spekt de kas met wedstrijd tegen FC Groningen

Trainer Hans de Jong heeft heel wat clubs versleten in Noord-Nederland, maar hij heeft nog nooit in Groningen gewerkt. "Maar je merkt aan alles dat dit leeft bij de clubs. Veel spelers hebben een verleden bij FC Groningen. Maar het is natuurlijk ook geweldig om te spelen tegen een betaald voetbalclub."

De laatste keer was in 2013, toen Harkemase Boys met 8-0 verloor van NEC. Bijzonder was ook de weedstrijd tegen Feyenoord in 2009, met de goal van eigen helft van Ron Vlaar (0-5). In 2011 wonnen ze verrassend na verlenging met 4-2 van Willem II. Daarna troffen ze in het Abe Lenstra Stadion sportklub Hearrenfean.

Die wedstrijd gingen 8.000 Harkieten mee naar Heerenveen, maar Heerenveen won wel met 6-1.