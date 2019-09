FNP Achtkarspelen boos: Waarom moeten wij staken verzet gaswinning uit de media vernemen?

De partij vindt het vreemd dat de gemeenteraad niet is ingelicht over dat besluit. De FNP moest uit de media vernemen dat Achtkarspelen zich neerlegt bij verdere gaswinning in Surhuisterveen.

Verder vindt de FNP het apart dat andere gemeentes zoals Smallingerland wel een brandbrief aan de minister hebben ondertekend over mogelijke aardbevingen door de gaswinning.

In april maakte het college van B&W nog wel bezwaar, maar dat werd afgewezen door het ministerie van Economische Zaken. Langer doorgaan met gaswinning in kleine velden zoals Surhuisterveen past in het beleid van het ministerie.