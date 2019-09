Boerenprotest op 1 oktober: "Wel Formule 1, maar geen ruimte voor boeren?"

Van der Hoog heeft sinds anderhalf jaar samen met zijn vrouw een biologisch melkbedrijf met 600 geiten. Hij volgt net als andere boeren de discussie over stikstofuitstoot sinds de PAS (Programma Aanpak Stikstof), waarin geregeld wordt hoeveel stikstof een bedrijf mag uitstoten, in mei door de rechter in de prullenbak is gegooid.

Daardoor kunnen boeren en ook andere economische sectoren, zoals de bouw, niet verder omdat er geen nieuwe vergunningen uitgegeven worden voor projecten die stikstof uitstoten.

Van der Hoog heeft op dit moment nog geen last van de stikstofproblemen en het afschaffen van de PAS. Maar hij heeft wel plannen om het bedrijf in de toekomst te moderniseren. Daar is een bouwvergunning voor nodig. Dat wordt moeilijk als er niet een nieuwe wetgeving komt, constateert hij.

Meten met twee maten

Wat Van der Hoog niet snapt, is dat verschillende andere sectoren zoals de luchtvaart met Schiphol honderdduizenden vluchten per jaar kunnen maken, terwijl ze daarvoor geen stikstofvergunning hebben. Dat is meten met twee maten, vindt hij.

Op zijn eigen bedrijf geeft hij elk jaar duizenden euro's uit aan vergunningen die met het welzijn van dieren en milieu te maken hebben. Het wordt tijd dat daar goed naar gekeken wordt, vindt hij.

Demonstratie

De demonstratie van volgende week van boeren uit het hele land heeft zijn sympathie, al gaat hij zelf niet. Daarvoor heeft hij het te druk. De boeren vinden dat er veel te veel naar de landbouwsector gekeken wordt als het om problemen gaat met bijvoorbeeld het milieu en weidevogels. Van der Hoog vindt dat er goed met het milieu en met dieren omgegaan moet worden, maar de politiek moet de landbouw wel eerlijk behandelen en genoeg ruimte geven.