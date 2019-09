MSC moet nog bijna twee miljoen euro aan claims betalen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft die brief geschreven als reactie op schriftelijke vragen van twee Kamerleden: Aukje de Vries uit Leeuwarden, Kamerlid voor de VVD, en van VVD'er Remco Dijkstra. Zij hadden twee weken geleden, op 12 september, vragen gesteld over een artikel in Trouw. Dat vroeg zich af wat de stand van zaken was wat betreft de schadevergoedingen.

Want natuurorganisaties, het Rijk en gemeentes hebben al veel opruimwerkzaamheden uitgevoerd, maar zijn die kosten ook al echt terugbetaald? Daar heeft de minister recent antwoord opgegeven. En daar zitten nog wel een paar interessante zaken bij.

Drie miljoen

Begin april is in totaal ruim drie miljoen euro aan claims ingediend bij MSC. Dat komt dan van dat speciale schadeloket van Rijkswaterstaat. Die claims hebben overheden en natuurorganisaties ingediend. En de reder heeft daarvan eind juni een totaal van 6 ton vergoed. Dan heeft MSC ook nog drie ton betaald aan bedrijven die rechtstreeks een claim bij hun hebben ingediend. En er zijn ook aardig wat claims afgewezen: in totaal bijna een half miljoen. Daarvan heeft MSC gezegd: deze kosten zijn onterecht opgevoerd, daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.

Al met al betekent dat op dit moment dat er nog twee miljoen euro aan claims liggen. Daarvan is anderhalf miljoen van het Rijk, en zo'n vier ton van gemeentes en andere organisaties. Dat geld moet MSC dus nog steeds uitbetalen. En dat steekt, zo blijkt ook uit de woorden van de minister. MSC heeft de kosten van de containerramp zelf op ruim 35 miljoen euro geschat. Dat gaat dan specifiek om de hele bergingsoperatie. De minister zegt het spijtig te vinden dat MSC dan met het uitbetalen van de claims, dus nog zo'n 2 miljoen euro, zoveel tijd nodig heeft.

Er is nog veel contact tussen MSC en Rijkswaterstaat over de afhandeling van de claims en de gevolgen. De brief van de minister spreekt over dagelijks contact om alles op een goede manier op te lossen.

Gesprekken

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over een overeenkomst voor de verdere afhandeling van de schade en de berginsoperatie. Het Rijk heeft MSC natuurlijk eerder ook al aansprakelijk gesteld voor alle schade, en er wordt nu geprobeerd om te zorgen dat alle resterende lading die nog in zee ligt, geborgen wordt. En bijvoorbeeld ook om alle toekomstige opruimkosten, van spullen die nog aan kunnen spoelen, te kunnen dekken. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want er kan nog jarenlang spul aanspoelen op bijvoorbeeld de Waddeneilanden.

De minister schrijft dat daar hard aan gewerkt wordt, maar dat de komende weken nog veel stappen door MSC gezet moeten worden.