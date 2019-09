Yad Vashem uitgereikt voor redden kinderen in Tweede Wereldoorlog

Levensgeschiedenis van Fred van Vliet / Alfred Schachner

Fred wordt geboren op 9 december 1942 in Amsterdam, als zoon van de Joodse ouders Salomon en Rachel Schachner. Ze zijn vlak voor de oorlog gevlucht uit Wenen. In juli 1942 beginnen de Duitsers op grote schaal met de deportatie van Joden. In mei 1943 wordt de vader van Fred opgepakt door beruchte Jodenjagers. Zijn moeder besluit dat haar zoontje Fred naar een veilige plek gebracht moet worden. "Dat moet een vreselijk moeilijk besluit geweest zijn want je geeft je baby van vijf maanden aan iemand en je weet eigenlijk dat je je kind waarschijnlijk nooit meer terug zal zien, maar door dat te doen heeft ze me wel voor de tweede keer het leven geschonken", vertelt Fred van Vliet.

Opgepakt

Studenten van het Amsterdamse verzet vinden voor de kleine Fred een onderduikadres in Den Helder. Hij wordt daar heengebracht door medicijnenstudente Iet van Dijk. Zij krijgt woensdag ook postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Maar het loopt mis. Fred wordt in Den Helder door de politie opgepakt en naar de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam gebracht. De Hollandse Schouwburg was de plek waar de Duitsers Joden heen brachten voor deportatie naar het oosten. De kinderen moesten naar de crèche aan de andere kant van de straat. Meer dan vijfhonderd kinderen worden door het verzet hieruit gesmokkeld en naar onderduikadressen gebracht. En Fred zat daar bij.

Boodschappentas

"Ik ben waarschijnlijk gered en weggebracht in een boodschappentas of in een bakfiets. Ik ben naar Sneek gebracht door weer dezelfde verzetsstrijdster Iet van Dijk. Dat is heel bijzonder dat ze me twee keer het leven heeft gered door me twee keer te laten onderduiken." Fred komt in oktober 1943 in de familie van Marten en Helene van Vliet, die ook nog een dochter van 13 jaar hebben. Marten en Helene zijn voor Fred zijn echte ouders, zijn biologische ouders Salomon en Rachel Schachner heeft hij nooit gekend. Die zijn op 31 januari 1944 vermoord in Auschwitz.

Uitgescholden

Fred overleeft in Sneek de oorlog. Als hij 11 jaar is, komt hij erachter dat hij Joods is en dat zijn echte vader en moeder niet meer leven. "Ik werd toen op straat uitgescholden door een jongetje: je bent een rot-Jood. Ik had geen flauw idee wat dat betekende. Ik ben naar moeder Van Vliet gegaan en toen heeft ze me uitgelegd wat er met mijn echte ouders gebeurd was en dat zij mijn pleegouders waren." In de jaren daarna worstelt Fred van Vliet met zijn Joodse verleden. In nachtmerries zitten soldaten achter hem aan "Ze wilden me vermoorden en net op het moment dat ze me wilden pakken, werd ik huilend wakker. Ik durfde niet meer te gaan slappen, omdat ik bang was dat ze me alsnog zouden grijpen en dit ging door tot ik vijftig jaar was."

Ontzettend veel geluk gehad

Nu hij terugkijkt op de oorlogsjaren is Fred van Vliet blij dat hij zijn verhaal kan vertellen. "Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Ik dank mijn leven aan mijn moeder die me weggaf, aan Iet van Dijk die me tweemaal liet onderduiken en aan mijn ouders Van Vliet die me hebben opgenomen in mijn gezin. Met gevaar voor eigen leven. Ik vraag me wel eens af of ik hetzelfde zou hebben gedaan."