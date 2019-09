Jelma Knol over Gysbertwinnaar: "Het werd wel weer eens tijd"

Over het algemeen is het een bekend verschijnsel dat mannen vaker in de prijzen vallen. "Dat is een afspiegeling van de maatschappij, en ja dat is treurig", vertelt Jelma Knol.

Het werk van Aggie spreekt haar aan. "Wat het zo goed maakt is dat ze thema's aan de orde stelt, zoals vluchtelingenproblematiek en pedofilie. Ze is niet bang voor controversiële onderwerpen, en dat doet ze op originele, knappe wijze. En ook heel poëtisch, dat zie je niet zo vaak."

Wat kunnen vrouwen zelf doen? "De keuze van de jury is toevallig, die moet onafhankelijk zijn en die moet je niet voor de voeten lopen. Wat vrouwen zelf kunnen doen, is meer de openbaarheid zoeken, wat harder op de trom slaan, zeg maar de mannen-methode."

Ook meer podia om te publiceren zijn goed, volgens haar, zoals dichterscollectief Rixt bijvoorbeeld. "Maar zoals Tiny Mulder zei: het werk is het allerbelangrijkst en dat vind ik ook."