Kick Out Zwarte Piet tijdens rechtszaak: "De democratie is in gevaar"

"Ze hebben het leven van heel veel mensen en kinderen in gevaar gebracht. Tot op de dag van vandaag heb ik er last van. Ik word getreiterd", zei Jerry Afriyie.

Mensen hebben het recht om te demonstreren, dat is belangrijk. "Maar het is meer onder druk komen te staan na Dokkum en op andere plekken is het moeilijker om je stem te laten horen. Dit is een beschaafd land, we horen dit samen te doen. De rechten van anderen worden ingeperkt, de democratie is in gevaar."

KOZP wordt als organisatie bedreigd, maar ook de mensen. "Ik weet waar ik aan begon, maar niet dat ik over mijn schouder moet kijken. Wij moesten via de zijdeur binnenkomen, dat is jammer."

Ze vinden dat er geen blokkade opgeworpen moet worden, maar dat er bruggen gebouwd moeten worden. "We hebben aangeboden opnieuw kennis te maken. Men heeft een verkeerd beeld van ons."

Over de 'roetveegpiet' zijn ze te spreken. "Het is een goede stap voorwaarts." Ze zullen niet bij de landelijke intocht demonstreren, maar wel lokaal als daar nog Zwarte Pieten zijn, zoals in Leeuwarden.

Donderdag is de laatste dag van de zaak. Dan komt het requisitoir en de strafeis, en krijgen de advocaten en de verdachten nog het woord.