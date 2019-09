Adviezen in stikstofcrisis: boeren uitkopen en saneren, rijsnelheid omlaag

Remkes begon met de grote economische ambities van Nederland. "Maar," zo zei hij, "al dit goeds heeft ook een keerzijde, een schaduwzijde. Dat is dat de natuur in het gedrang komt. In ons welvarende landje loop je eerder tegen grenzen aan." Volgens Remkes is het lastig om natuur en vooruitgang hand in hand op te laten lopen.

Het is in strijd met de wet hoe er bij zogenoemde Natura2000-gebieden wordt omgegaan met het stikstofbeleid. Experts waarschuwden daar al jaren voor. Het Programma Aanpak Stikstof was volgens Remkes al een 'plan B,' maar de Raad van State heeft daar nu daadwerkelijk een streep door getrokken. "De tijd van juridische trucs en listen is nu voorbij."

Minder natuurgebieden is volgens Remkes geen optie. Dat is niet haalbaar en zou bovendien niet bijdragen aan een oplossing voor de lange termijn. "Dat zou ook de geloofwaardigheid van de overheid op het spel zetten."