Verwijten aan 'regentenpartijen' bij verwerpen referendumplan FvD

De andere partijen konden zich niet vinden in de kritiek van Graansma. "Wij hebben een referendum-verordening in Fryslân, maar dat is bedoeld voor initiatieven uit de bevolking, niet voor politieke partijen," zei fractievoorzitter Johan Tjalsma van het CDA. "Laten wij dit referendum maar niet doen." De meeste partijen denken er zo over. "Wij willen de bevolking graag bij de besluitvorming betrekken, maar dit is geen goed voorstel", zei Hetty Janssen uit naam van de Partij van de Arbeid.

Valse voorwendselen

De Partij van de Dieren stemde uiteindelijk voor het voorstel 'uit principe.' "Daar houdt ik van. Die steun had ik van meer partijen verwacht, maar jammer genoeg zat dat er niet in," zeg Forum-statenlid Albert van Dyk. Op een voorstel van Van Dyk om op een vergadering van Provinciale Staten meteen de referendum-verordening te wijzigen werd in de Staten boos gereageerd. "U voert het debat hier onder valse voorwendselen. Dat is zonder," zegt D66-statenlid Romke de Jong.

Commissaris Brok noemde het nieuwe voorstel van Forum op de bijeenkomst 'bijzonder.' "Wij kunnen hier alleen maar praten over het uitstel dat er ligt en niet over heel wat anders. Dat past niet in de spelregels. Als je de referendum-verordening wilt wijzigen, dan moet je dat ordentelijk voorbereiden. Als je dit nu doorzet, krijg je ergernis en kom je geen stap verder," zegt de commissaris.

Albert van Dyk besloot in een schorsing van de bijeenkomst om zijn amendement voor een aangepaste referendum-verordening in te trekken, zodat er op een andere dag over verder kan worden gesproken. "Het siert je dat je dit op deze wijze wilt oplossen," zegt FNP-statenlid Corlienke de Jong.