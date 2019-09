Penningmeester pingpongclub doet greep in kas: duizenden euro's weg

Een voormalige penningmeester van de tafeltennisvereniging in Dokkum is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uren en moet zeker 8.000 euro terugbetalen. De 32-jarige inwoner van Drachten heeft in een periode van 2,5 jaar duizenden euro's van de pingpongclub gestolen om zijn gokverslaving te betalen.