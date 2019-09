VR-bril als alternatief voor morfine in de strijd tegen chronische pijn

Met beelden, kleuren en muziek moet bij patiënten bij chronische pijn een gevoel van veiligheid en positiviteit worden opgewekt. De gedachte is dat de patiënt zelf kan leren om de pijn te beïnvloeden. Deskundigen geven toe dat zoiets niet meteen werkt. Wel zouden er na verloop van tijd goede resultaten kunnen worden geboekt.

Friezen

Louis Zantema (31) is mede-oprichter van het Friese 'E-health'-bedrijf met dezelfde naam als de bril: Reducept. Hij was eerder gezondheidspsycholoog in het MCL in Leeuwarden en is trots op het project: "Weinig mensen met chronische pijn begrijpen hoe pijn werkt en de manier waarop emoties langdurige fysieke pijn veroorzaken. Wanneer pijn zich in het lichaam heeft vastgezet, hebben artsen en patiënten niet meer veel keuzes voor behandeling."

Zantema runt het bedrijf samen met Margryt Fennema (25), zij kennen elkaar van hun studie en ontwikkelden de trial. Patiënten die de nieuwe methode van pijnbehandeling willen gebruiken, kunnen zich melden bij het MCL.