Geen Aldi in Franeker na uitspraak Raad van State

Volgens de Raad van State heeft gemeente Waadhoeke terecht geweigerd om een Aldi-supermarkt te vestigen in een oud bedrijfspand aan de Harlingerweg in Franeker. De Harlingerweg ligt buiten het centrum van Franeker en het beleid van de gemeente is om alleen supermarkten toe te laten in het centrum of daar net buiten. Dit is om de leegstand in het centrum te voorkomen.