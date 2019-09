Maar liefst 43.800 mensen zijn jarig op 25 september

Omropcollega Douwe Boersma is ook jarig op deze dag. Hij is 40 jaar geworden. "Ik ben in de sneeuwwinter van 1979 verwekt. Dat was niet helemaal de bedoeling geloof ik, ik heb al een broer en zus, maar mijn vader en moeder waren er wel blij mee."

De tweede 'drukste' verjaardagsdatum is 10 april. "Dan is mijn vader jarig." Wereldwijd zijn de meeste mensen op 16 september jarig. Ook die datum is niet onbekend bij de familie Boersma. "Dan is mijn jongste zoon jarig. We zijn dus niet heel origineel", lacht hij.

Overige cijfers

In de hele maand september is het hoogst met 42.300 per dag. In december is het aantal het laagst met 38.700 op een dag.

Op 29 februari zijn 9.800 mensen jarig. Op 5 december is dat 36.600, op 25 en 26 december is dat 35.000 en 33.000 en op 1 en 2 januari is dat 32.000 en 36.000.

Geboortepatronen veranderen wel in de loop van de tijd. Van de vijftigers lag de geboortedag vaker in het voorjaar, van de jongsten was dat in de zomer met een top in september.