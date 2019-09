Zeven Friese zorgbedrijven hebben een opvallend hoge winstmarge

Landelijk gezien zijn er 85 zorgaanbieders die een zeer hoge winst hebben behaald. In Fryslân gaat het om Bijzonder Zorgenkind uit Surhuisterveen, Bos en Meerzicht Verzorgd Wonen uit Oudemirdum, Thuiszorg Slippens uit Sneek, Nocht en Wille in Metslawier, Synaeda Psychomedisch Centrum in Leeuwarden, Zorgbureau de Stellingwerven in Noordwolde en 't Zuider Stee uit Drachten.

De bedrijven hebben twee jaar op rij winstpercentages van tien tot wel 50 procent behaald, terwijl drie procent normaal is, schrijft de NOS. In de groep van 85 bedrijven is er volgens Pointer sprake van frauduleuze bedrijfsvoering. Bedrijven declareren bijvoorbeeld zorg die ze niet hebben geleverd. Het is onduidelijk of hier ook sprake van is bij de Friese bedrijven.

Het aantal bedrijven met opvallende winsten ligt mogelijk nog hoger, omdat een deel van de zorgaanbieders de jaarrekening nog niet heeft opgegeven.

Reactie Minister

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemt de winsten absurd: "De tarieven laten de ruimte helemaal niet dat je én goede zorg kunt leveren én zoveel kunt overhouden", seit er. "Als je dat soort signalen ziet, en zeker meerdere jaren op rij, dan is er waarschijnlijk wat aan de hand. Geld voor de zorg is bedoeld voor zorg en moet alleen aan de zorg worden besteed. Zorg is dienen en niet verdienen."