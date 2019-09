Gysbert-winnaar Aggie van der Meer: "Ik ben er heel blij mee"

"Aggie van der Meer heeft al veel divers werk geschreven, apart werk. Ze heeft een open blik waarmee ze naar de rest van de wereld kijkt," licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe.

"En dat de winnaar een vrouw is, is mooi en ze is niet-Friestalig van huis uit. Het Fries heeft ze zich eigen gemaakt." Volgens haar heeft leeftijd niet meegespeeld in de keuze. "Het gaat om kwaliteit. Het is mooi dat ze in deze fase van haar leven zo'n prijs mag krijgen."