Tientallen slangen doodgereden in het Fochtelöerveen, Natuurmonumenten wil oplossing

De weg, die dwars door het Fochtelöerveen gaat, is al langer een grote zorg onder natuurorganisaties. Niet alleen slangen, maar ook kraanvogels en andere dieren zijn vaak slachtoffer van het verkeer op de weg.

"Het is de nachtmerrie van elke boswachter. Dat een beschermd dier zo plat als een dubbeltje op het asfalt ligt, daar word je niet vrolijk van", zegt boswachter Marjan Dunning. "We hebben de leefgebieden heringericht met vernatting, links en rechts van de weg zijn mooie leefgebieden ontstaan en de beesten migreren daartussen. Ze houden van warmte, die zoeken ze op op de weg."

Er moet een structurele oplossing komen voor de weg. Er wordt al jaren gesproken met de gemeente Ooststellingwerf, de beheerder van de weg, maar een passende oplossing is er echter nog niet. Daar komt nog bij, zegt boswachter Marjan Dunning, dat het steeds drukker wordt op de weg.

Tot nu toe zijn dit jaar al 160 slangen doodgereden. "We zijn in gesprek met de gemeente die is eigenaar van de weg." Het liefst zou ze de weg voor autoverkeer willen afsluiten, maar dat zegt ze niet hardop.