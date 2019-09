Inwoners stemmen over grenscorrectie gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden

Mensen die in Boksum, Blessum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl wonen, kunnen via een poll kiezen of ze bij de gemeente Waadhoeke of gemeente Leeuwarden willen horen. Op dit moment vallen de plaatsen onder de gemeente Waadhoeke. Toen de dorpen heringedeeld werden, kregen ze de toezegging van de toenmalige gemeente Menameradiel dat de inwoners zich uit konden spreken over bij welke gemeente ze wilden horen. Met deze poll is die belofte nagekomen.