Wat te doen als je last hebt van een steenmarter? Tips van een deskundige

Om eerst maar eens een onderbuikgevoel de wereld uit te helpen: dat je het dier niet mag doden, betekent niet dat de beste bestrijding meteen van tafel is. "Het alpha mannetje of vrouwtje wonen op een alpha plek", vertelt De Jong. "En zodra één van de dieren wordt doodgereden, wordt het plekje in drie weken tijd overgenomen door een concurrent, die maar wat graag het alpha plekje overneemt."

Maar wat kunnen we dan wel doen als we last hebben van de dieren? Want het probleem is op dit moment zeer groot in de provincie. "Ze zitten eigenlijk overal, en wij hebben iedere week wel een woning of bedrijf waar ze zitten."

Naar de buren

Tip één is om met name alle gaten en kieren zeer goed te dichten, om er zo voor te zorgen dat de dieren niet meer binnen kunnen komen. "Bij gebouwen moet je eigenlijk het gat opzoeken dat door de marter wordt gebruikt om binnen te komen." Dit gat moet dan goed worden gedicht, het liefst om 12 uur 's nachts. "Hij is iedere nacht buiten, en als het gat dan goed is dichtgemaakt, dan ben je hem kwijt. Een marter heeft in de zomer zo'n 30 slaapplekken en in de winter zo'n twee of drie, dus dan zal hij naar de buren verhuizen."

Maar hoe kun je er zeker van zijn dat je een steenmarter op bezoek hebt? "Lawaai", is het simpele antwoord van De Jong. Let vooral overdag op vreemde geluiden in huis. "De steenmarter verveelt zich overdag, en dan zijn ze aan het spelen, en rennen ze heen en weer." Een andere aanwijzing is de ontlastingslocatie van de dieren, want een steenmarter doet altijd op dezelfde plek zijn behoefte. "Ik heb wel meegemaakt, dat de poep bij de muren naar beneden liep."

Steenmarter in de auto

Een steenmarter in de auto is een bekend probleem, maar volgens De Jong is het een verhaal apart. Over het algemeen kan een steenmarter iedere auto wel in komen, in de gehele buurt. En dat hoeft ook geen probleem te zijn, zegt de bestrijder.

Het probleem begint pas als de auto een nacht weg is, bijvoorbeeld naar een hotel of ziekenhuis. "Dan komt de steenmarter van die plaats in de auto en ruikt hij een concurrent. Die begint geursporen achter te laten, wat weer een trigger is voor de 'eigen' steenmarter. Die begint daarop te knagen, uit woede dat er een andere steenmarter in zijn gebied zit."

Hondenhaar of wc-blokjes

De Jong gelooft niet zoveel in huis-tuin en keukenmiddeltjes zoals hondenhaar of wc-blokjes om de steenmarter uit de auto weg te houden. Het beste is volgens hem om een klein apparaatje aan te schaffen dat hele hoge geluidstonen maakt. Dit is onhoorbaar voor mensen, maar voor de steenmarter een marteling. Hij zal dan ook wegblijven uit de auto, zo belooft De Jong.