Vier op de tien treinen naar Harlingen zonder wc

De ChristenUnie heeft geregeld klachten gekregen van treinreizigers over de treinen zonder wc. "Een trein zonder wc kan niet", zei Statenlid De Vries. "Voor sommige mensen is het zelfs een reden om helemaal niet meer met de trein te reizen. Als je openbaar vervoer wil bevorderen is dit geen goede zaak."

Gedeputeerde Fokkens zei dat ze het probleem 'begrijpt', maar zei er bij dat vervoerder Arriva te maken heeft met 'overmacht'. Na twee ongelukken zijn er minder treinen met wc beschikbaar. De keuze komt dan neer op minder treinen, kortere treinen of dan bij nood een trein zonder wc.

"Arriva heeft stad en land afgezocht of of een extra trein met wc, maar die niet kunnen vinden." Verschillende Statenleden dringen er bij de gedeputeerde op aan dat reizigers in ieder geval goed geïnformeerd moeten worden over de treinen zonder wc, maar dat gebeurt volgens de gedeputeerde al.