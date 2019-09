Landelijke kraanwaterdag: meer water drinken op school

Op deze dag krijgen de kinderen les over hoe gezond en duurzaam kraanwater is. Uit onderzoek blijkt dat ruim 67 procent van de kinderen de basisscholen zoet drinken meekrijgt naar school. Steeds meer scholen stimuleren de leerlingen om kraanwater te drinken.

De school in Wolvega heeft als beleid dat ze een gezonde school zijn. "Dat betekent dat we ouders stimuleren om gezond eten en drinken mee te nemen, zoals fruit, melk of thee", vertelt juf Johanna. "Het is bij ons al gewoon dat kinderen water drinken bij ons op school."

Mijn kind lust geen water

Voor ouders is het soms wat wennen. "Ze zeggen: mijn kind lust geen water, maar dan gaan we het toch proberen, eerst maar met een paar slokjes."

Scholen kunnen sinds kort subsidie aanvragen voor een watertappunt op het schoolplein. "We zijn bezig met een watertappunt op het plein, we hebben de bron al laten slaan al, nu de waterpomp nog."